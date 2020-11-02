فالكُن سِتي أوف وندورز": على العهد باقون وبنهج وطننا مُلتزمون

المصدر: دبي- البيان

قال سالم الموسى رئيس مجلس إدارة شركة "فالكُن سِتي أوف وندورز": "يمثل «يوم العَلَم» مناسبةً وطنيةً ذات معاني سامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نجدد فيها التعبير عن مشاعر الانتماء للوطن والولاء لقيادته والوفاء لثوابته.

ويُجمِع في هذا اليوم كل من يعيش على أرض الوطن على حب الإمارات والاعتزاز برايتها الخفاقة، إذ يتشارك الاحتفاء بهذه المناسبة المواطنون والمقيمون، في صورةٍ تعكس النموذج الفريد الذي تجسده دولة الإمارات من خلال جمع الشعوب على اختلاف ثقافاتهم ضمن إطارٍ من الود والتآلف.

ولهذه المناسبة وقعٌ خاص في المشهد الوطني، إذ أنَّها تتزامن مع الاحتفاء بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مقاليد الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتواصل بلادنا في ظل قيادته مسيرة النماء والنهضة والتقدم التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الحكام الأوائل "رحمهم الله".

ونرفع في "فالكُن سِتي أوف وندورز" أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها بمناسبة يوم العلم. وإننا نؤكد في هذه المناسبة بأننا على العهد باقون وبنهج وطننا مُلتزمون، مجددين عزمنا الاستمرار في خدمة تطور الإمارات ونهضتها، ونمو اقتصادنا وتنوعه، ومواصلة إطلاق المشروعات التنموية وتشييد الصروح المعمارية لتبقى راية الإمارات خفاقةً تعانق السحاب."

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