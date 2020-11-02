مجموعة المسعود: يوم العَلَم فرصة لتجديد مشاعر الانتماء والولاء للوطن

المصدر: أبوظبي- البيان

قال مسعود أحمد المسعود رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود: "يمثل "يوم العَلَم" مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، وفرصة استثنائية بالنسبة لنا جميعاً لتجديد مشاعر الانتماء والولاء للوطن، والفخر والاعتزاز بمنجزاته التنموية ومكتسباته الحضارية. ويمثل علمنا الشامخ رمزاً لسيادتنا ووحدتنا وتضامننا تحت راية الاتحاد، وتجسيداً للقيم السامية لهويتنا الوطنية.

ويشرّفنا في هذه المناسبة الغالية، أن ننضم إلى أبناء الإمارات لنتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في الذكرى السادسة عشرة لتوليه مقاليد الحكم في دولة الإمارات، معربين عن خالص الامتنان لمقام سموه ولإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ونؤكد التفافنا صفاً واحداً خلف قيادتهم الحكيمة للمضي قدماً على درب الريادة والتقدم والنماء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز