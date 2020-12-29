​توضيح مهم من وزارة التربية حول الدوام والدراسة عن بعد للمدارس الحكومية

أكدت وزارة التربية والتعليم الإماراتية استئناف الدراسة في المدارس الحكومية للفصل الدراسي الثاني، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 03/01/2021 ولجميع الطلبة والهيئات الإدارية والفنية والتدريسية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "تقرر مبدئيا أن تكون الدراسة لجميع الطلبة "عن بعد" في الأسبوعين الأولين، وتبعا للواقع الصحي والمستجدات سيتم اتخاذ اللازم بما يصب في مصلحة الطلبة، وسيكون الدوام وفق الجداول المدرسية والتوزيع الزمني السابق للفصل الدراسي الأول".

وأضافت الوزارة: "بالنسبة لدوام الهيئتين الإدارية والفنية في المدرسة، سوف يكون بنسبة 50% للكادر الإداري والفني بالتبادل وفق خطة توزيع يضعها مدير المدرسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدوام الرسمي في المدرسة".

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