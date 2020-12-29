نادي الإمارات العلمي يحتفي بـ78 طالباً مبدعاً

المصدر: (دبي - البيان)

اختتم نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة والعلوم أنشطة الدورة الشتوية الافتراضية التي استمرت أسبوعين من 13 26- ديسمبر الجاري، باختراعات وابتكارات وأفكار علمية من عمل مواهب إماراتية في عمر الزهور، والتي كانت عنوان الحفل الختامي للدورة الشتوية العلمية التي أقيمت بالأمس، وشارك فيها 78 طالباً وطالبة، بحضور الدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي والدكتور محمد رحمه والأستاذ عيسى السويدي والمهندس محمد مطر الشامسي أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد كبير من أولياء أمور الطلبة.

بدأ الحفل الختامي بالسلام الوطني لدولة الإمارات ثم عرض تقرير مصور عن أنشطة الطلاب والطالبات أثناء فترة الدورة التي تضمنت ورشاً علمية متعددة في مجال الأمن السيبراني – الذكاء الاصطناعي – الواقع المعزز – الطباعة ثلاثية الأبعاد – الكهرباء والإلكترونيات.

استهل البستكي كلمته الافتتاحية بالشكر لبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم على الدعم الدائم للنادي العلمي وكذلك الترحيب بأعضاء مجلسي النادي والندوة والطلاب المتدربين وأولياء الأمور.

وقال البستكي: إن القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة تفتخر بأبنائها وبناتها الذين يتحدّون المستحيل ويجعلونه ممكناً، ومن هذا المنطلق وقفت دولة الإمارات وقفة صامدة عند اجتياح فيروس كورونا (كوفيد19) وإذا تساءلنا عن أسباب الصمود- كان الجواب أن هناك تناغماً بين القيادة والشعب وإصراراً شديداً للقيادة والشعب على تخطّي الصعاب والأزمات ورؤية واضحة لدى القيادة للوصول إلى الغاية بأسلوب علمي دقيق جداً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز