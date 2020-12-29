5 مجالات تحاكي توجهات الطلبة في مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

نفذ مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، سلسة برامج متنوعة، خلال عطلة الشتاء لطلبة المدارس والجامعات، مستهدفة مختلف الأعمار، وركز المركز متمثلاً بمختبر فاب لاب الإمارات على 5 مجالات مبتكرة، تحاكي توجهات الطلبة، وقدم مجموعة من الورش التدريبية الخاصة للمبتكرين والصناع والمهتمين في مجال الابتكار، وذلك عبر المنصات التعليمية الافتراضية المختلفة.

وأوضحت الدكتورة مريم الغاوي، مديرة المركز، إن المؤسسة حرصت على خلق ساحات استثنائية للتعلم، وإكساب الطلبة فرص التصنيع الرقمي من خلال المجالات الخمسة (القطع بالليزر، وبرمجة الاردوينو، والخياطة، والنجارة الرقمية، بالإضافة إلى تصميم الدوائر الإلكترونية المطبوعة).

واستهدف البرنامج تزويد المتدربين بأحدث التقنيات في مجالات الابتكار والتصنيع الرقمي وتخصصات مختلفة، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز مهارات التعلم الذاتي والتفكير الإبداعي لديهم باستخدام منصات تعليمية افتراضية متطورة، كما ركز المركز على إكساب الطلبة مهارات التعلم الذاتي والتفكير الإبداعي ومهارة «اصنعها بنفسك»، التي تنمي عند المتدربين حب الصناعة وتجعلهم قادرين على صناعة معظم الأشياء بأنفسهم.

وأفادت بأن البرنامج الأول هو التصميم الثنائي الأبعاد والقطع بالليز، شمل ورش تعلم أساسيات التصميم الثنائي عن طريق برنامج CorelDraw وتعليم استخدام برنامج آلة القطع بالليزر لقطع التصاميم، التي تم عملها خلال الورشة، وفي برمجة الأردوينو تدرب المشاركون على مكونات وحدة التحكم بالاردوينو وطريقة استخدامها وأهم مميزاتها، بالإضافة إلى تطبيق عملي لكيفية برمجة الوحدة الإلكترونية، حيث يتم من خلال الورشة التعرف على الأردوينو واستخداماته.

والبرنامج الثاني هو برنامج الخياطة الرقمية، واستهدف الأعمار من 12 إلى 15 سنة، وهدف هذا المخيم إلى تعليم المتدربين أساليب التصنيع الرقمي في مجال المنسوجات، حيث يقوم المتدربون بتعلم كيفية تصميم وإنتاج نماذج أولية على الملابس والأكسسوار والأجهزة القابلة للارتداء، وكيف يمكن توسيع نطاق المعرفة وتطبيقها في مختلف المجالات.

تقنيات

وأشارت الغاوي إلى أنه من خلال هذا البرنامج تعلم المتدربون أساسيات تقنيات التصنيع الرقمية في مجال المنسوجات، وتعليم المتدربين كيفية عمل النماذج الأولية، والتعديل على الأشياء الموجودة، وتشجيع الطلاب على استخدام التقنيات المختلفة في مجال المنسوجات الرقمية، بالإضافة إلى تشجيعهم على عمل مشاريعهم الخاصة في مجال المنسوجات الرقمية.

وتابعت: إنه تم من خلال هذه الورشة تطريز شعار على قطعة قماش باستخدام آلة الخياطة الرقمية، وبرنامج Digitizes قادر على تحويل أي تصميم، سواء كان شعاراً أو صورة من أي نوع إلى مجموعة من الأوامر المحددة، والتي يتم تحويلها لاحقاً إلى تنسيق محدد يمكن قراءته من آلة الخياطة الرقمية، ليتم تنفيذها.

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