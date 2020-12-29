جامعة الإمارات الثالثة عربياً وفق التايمز 2021

المصدر: (العين - داود خلف)

أكد معالي زكي أنور نسيبة- وزير دولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أن الجامعة تفخر كونها ثالث أفضل جامعة عربياً وفق تصنيف التايمز 2021 لأفضل مؤسسات التعليم العالي، حيث تعد هذه القائمة جزء من التصنيف العالمي السنوي لمؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي.

وبمناسبة تكريم الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للتميز المؤسسي في دورتها الثالثة، أشار معاليه إلى أن هذه الجائزة تطلقها الجامعة إيماناً منها بتعزيزِ ثقافةِ التميز لأعضاءِ أسرةِ الجامعة، ولتحسينِ الأداءِ في هذهِ المؤسسة التعليميةِ والثقافية العريقة، وسعياً إلى تمكينِ التميز المؤسسي، ليكونَ منهجَ حياةٍ وعمل، لتحقق من خلالِه مفاهيمَ جودةِ الأداء المؤسسي

وأضاف إننا نحتفي بتكريم كوكبةٍ من موظفي الجامعة المتميزين في هذه الدورة، إيماناً من جامعة الإمارات بتبني أفضل الممارسات في العملِ المؤسسي، وتبني مفهوم التميز الذي تحرص عليه دولة الإمارات في تأصيلِ ثقافة التميزِ، كعلامةٍ فارقةٍ ومتميزةٍ في مؤسساتِنا، سواء في مجالِ التعليم الأكاديمي النوعي، أو الوظيفي المهني، لا سيما وأننا نعيش َ في أجواءٍ متسارعةٍ من إعدادِ البرامجِ والخُطَطِ استعداداً للخمسين عام القادمة، في ظل تحدياتٍ نوعية، تتطلب منا جميعاً أن نعملَ معاً، وتحتَ مظلةٍ وطنيةٍ واحدةٍ واعدة عنوانُها التميز.

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