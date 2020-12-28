9 جامعات تنضم إلى ائتلاف جامعات الدولة للتعلم عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة التربية والتعليم إلى جانب مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم مذكرات تفاهم مع 9 جامعات رائدة في دولة الإمارات، لإطلاق ائتلاف جامعات الإمارات العربية المتحدة للتعلم عبر الإنترنت ذي الجودة العالية، في إطار خطة العمل الشاملة التي ترمي إلى تطوير برامج جامعية عبر الإنترنت معتمدة.

وانطلقت المبادرة في 9 ديسمبر، وحضر التوقيع الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، وراشد عبدالله الغرير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، بالإضافة إلى الإدارة العليا لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، والجامعة الأمريكية في دبي، والجامعة البريطانية في دبي، وجامعة خليفة، وجامعة دبي، وجامعة زايد، وجامعة الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي.

ويمثل توقيع هذه المذكرات الخطوة الأولى من خطة عمل الإتلاف، الذي يعد مبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة ويهدف لدعم الجامعات الإماراتية من أجل تعزيز برامجها عبر الإنترنت وجعلها متاحة لأكبر عدد من الطلاب في الإمارات وخارجها.

وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم: «إن إطلاق ائتلاف الجامعات الإماراتي لجودة التعلم عبر الإنترنت يؤكد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة التي تقضي بجعل التعلم عبر الإنترنت عالي الجودة متاحاً أمام الطلاب، ويتماشى مع رؤية قيادة الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. لقد ساهم فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في تسليط الضوء أكثر على حاجتنا إلى تفعيل منصات التعلم المبتكرة».

تدشين

وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية: إنه بهذه الخطوة ندشن مرحلة جديدة من التعاون المثمر في قطاع التعليم العالي من خلال تفاهمات، سيكون لها الأثر البارز في جودة التعلم المقدم لدى نخبة من جامعاتنا.

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