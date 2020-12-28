«صحة دبي» وجامعة الخليج الطبية تعززان التعليم الطبي

المصدر: دبي - البيان

أبرمت هيئة الصحة بدبي مذكرة تفاهم مع جامعة الخليج الطبية، لتعزيز الجهود المبذولة على صعيد التعليم الطبي والتدريب. حيث أضافت الهيئة شريكاً جديداً لقائمة الشركاء لديها، التي تضم مجموعة كبيرة من المؤسسات الصحية والأكاديمية المتخصصة من داخل الدولة، وخارجها.

وقع المذكرة في مقر الهيئة، مؤخراً، معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وعن جامعة الخليج الطبية البروفيسور حسام حمدي مدير الجامعة وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

تقضي المذكرة بتوطيد أواصر التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب والتطوير المهني بمختلف التخصصات الصحية، إلى جانب تعزيز الكفاءات وصقل مهارات الكوادر الطبية، والطب المساند والتمريض وأطباء الامتياز.

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وتشمل المذكرة أيضاً التبادل المعرفي والاستفادة من مصادر المعلومات الإلكترونية في المجالات الصحية والعلوم الطبية.

وعقب التوقيع أكد حميد القطامي أن المذكرة تتوافق وتوجهات الهيئة وأهدافها المتصلة باستراتيجية التعليم الطبي والأبحاث المعتمدة، كما تتوافق ومتطلبات المرحلة المقبلة، التي تقتضي تبني المزيد من برامج التدريب والتنمية المهنية، لتحقيق الاستثمار الأفضل في الكوادر والكفاءات الطبية، إلى جانب التوسع في إجراء وإعداد الأبحاث الطبية المتخصصة.

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