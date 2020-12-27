«حمدان التعليمية» تدعم القدرات العقلية للموهوبين بـ6 ورش متخصصة

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

نفذت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز البرنامج الشتوي للطلبة الموهوبين متضمناً حزمة فعاليات لتلبية الاحتياجات التعليمية والتربوية النفسية والاجتماعية للطلبة الموهوبين، وزيادة فرص التعلم خارج دائرة الصف الدراسي، وتقديم برامج متخصصة تهدف إلى دعم قدرات خاصة للطلبة ودعم اهتماماتهم، بالإضافة إلى توفير التعلم الإلكتروني للموهوبين، ومنها اليوم المفتوح للطلبة الموهوبين الذي جاء تحت شعار (عن بُعد أقرب) وذلك بهدف مساعدة الطلبة على الاندماج بإيجابية في البرامج التدريبية عن بعد، وتعزيز القيم والاتجاهات الإيجابية في مواجهة الأزمات الطارئة.

وشمل البرنامج 6 ورش تدريبية تنقسم إلى مستويين من المسارات التعليمية وهما مستوى أساس ومستوى إثراء.

وأوضحت الدكتورة مريم الغاوي مديرة مركز الموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أن المؤسسة قدمت مجموعة من الورش التدريبية الخاصة للطلبة الموهوبين المنتسبين لمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار الذي استهدف أكثر من 60 طالباً موهوباً من مختلف إمارات الدولة، بواقع 50 ساعة تدريبية بالتعاون مع متحف الإمارات للتربية وموانئ دبي العالمية وشركة أتلاب وستيم كلاود وشمل البرنامج 6 ورش مختلفة عن بُعد عبر منصات تعليمية افتراضية مختلفة، وتتراوح أعمار الطلبة بين التاسعة والثامنة عشرة.

وأوضحت أن اليوم المفتوح شمل باقة متنوعة من البرامج التدريبية الافتراضية والمسابقات المتنوعة ذات الطابع الترويجي .

وحرص المركز على تنفيذ ورش تدريبية متنوعة شملت شرح التصميم الفريد والمميز لبرج خليفة وكيفية مقاومته للرياح . وورشة أخرى لتشجيع الطلبة على نمط حياة صحي في الغذاء من خلال تحضير المشروبات والأكلات الصحية، وورش عن برنامج الفضاء الإماراتي وعجائب هذا الكون بتصميمات مبدعة ومميزة.

وتم تعليم الطلاب تقنيات طي الورق والإبداع في تشكيله والإبحار في عالم الخيال .

الاستدامة

أما ورش الاستدامة فتشمل عرض أهداف التنمية المستدامة على الطلبة والتي وضعتها الأمم المتحدة بهدف تحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة ،وأوضحت أن المركز سعى إلى فتح البوابات الإلكترونية الذكية أمام الطلبة الموهوبين من خلال ورشة الخبراء الإلكترونيات الذكية.

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