حملة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس في جامعة عجمان

المصدر: عجمان- البيان

نظمت منطقة عجمان الطبية بالتعاون مع جامعة عجمان حملة لتطعيم منتسبي الجامعة بلقاح «كورونا» المستجد، وتم تنفيذ الحملة عن طريق فريق الرعاية الصحية بإشراف الدكتورة فاطمة المرزوقي مديرة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة عجمان الطبية أول من أمس في مقر الجامعة.

وأكد حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية على حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على المتابعة والتوجيه بتوفير الوقاية والحماية لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في ظل الظروف المستجدة التي نعيشها بسبب جائحة كورونا .

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة المرزوقي إن الحملة استهدفت الكادر التعليمي في جامعة عجمان تمت وفق الضوابط الصحية اللازمة وتحت إشراف وتنفيذ فريق من إدارة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة عجمان الطبية، موضحة أن رحلة أخذ الشخص للقاح تشمل المرور بعدة مراحل، من بينها قيام الفريق الصحي بالكشف على متلقي اللقاح وقياس ضغطه ودرجة حرارته والتأكد من استقرار جميع علاماته الحيوية، ثم عمل فحص سريع لرؤية الأجسام المضادة في الجسم ومناعة الشخص.

لقاح

أوضحت الدكتورة فاطمة المرزوقي أن إعطاء اللقاح يعطى على مرحلتين الأولى اليوم، والجرعة الثانية بعد مرور 21 يوماً من تاريخ أخذه الجرعة الأولى، لافتة إلى أن استخدام اللقاح يبرهن على أمان وفاعلية ونجاح اللقاح، وحماية أبطال خط الدفاع الأول من الإصابة بفيروس كورونا.

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