3 طالبات يحصدن الميدالية الفضية في مسابقة عالمية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

حصدت ثلاث طالبات منتسبات لنادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة والعلوم في دبي، الميدالية الفضية عن «مشروع الأنظمة الأمنة لحماية المنازل»، ويهدف المشروع إلى تطوير برنامج لنظام أمن البيوت يعتمد على اكتشاف الوجه، للتعرف على الغرباء ولصوص المنازل أثناء غياب أصحابها، وعند تفعيل النظام، على الفور يتم حفظ جميع الوجوه التي تدخل المنزل، أو محاولات الدخول إلى المنزل في قاعدة البيانات، ويقوم النظام بعد ذلك بتنبيه مالك المنزل، ثم يمكن لمالك المنزل اختيار إبلاغ الشرطة بالحادث في حالة محاولة السطو.

وصمم المشروع الطالبات سارة الهاشمي، ومشاعل خليل، وجواهر أشكناني، حيث أكدن أن هذا الابتكار توج بجائزة عالمية، ضمن 5 جوائز أخرى حصدها نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة والعلوم بدبي، منها 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وجائزة خاصة في المسابقة الافتراضية للاختراعات العالمية، والتي نظمت بالتعاون بين جمعية العلماء الشباب بإندونيسيا وكلية سوبانح جاي بماليزيا مؤخراً، في مجالات العلوم التطبيقية والبيئية وكذلك العلوم الاجتماعية المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات والفيزياء التطبيقية والهندسة.

ابتكار

ولفتن إلى أن الابتكار هو نظام إنذار يكفي لاكتشاف وجود الأشخاص المناسبين عند باب المنزل أو المكتب أو الأماكن الخاصة الأخرى بخاصية الذكاء الاصطناعي، أو على وجه الدقة، يمكننا اكتشاف وجود الوجوه البشرية باستخدام خوارزميات الرؤية الحاسوبية، والتعرف عليها، فضلاً عن تحديد ما إذا كان النظام يجب أن يفتح الباب أم لا، كما أن النظام قادر على إخطار المسؤول من أصحاب المنزل بوجود ضيوف أو زوار أو دخول غير قانوني، ويقوم الجهاز بالتعرف على الوجوه، وعملية تحديد هوية الشخص باستخدام وجهه أو التحقق منها، فإن النظام يلتقط الأنماط ويحللها ويقارنها بناء على تفاصيل وجه الشخص، تعد عملية اكتشاف الوجه خطوة أساسية، حيث تقوم باكتشاف وتحديد الوجوه البشرية في الصور ومقاطع الفيديو.

معلومات

أكدت الطالبات أن النظام يقوم بتحويل المعلومات التناظرية (صورة الوجه) إلى مجموعة من المعلومات الرقمية (البيانات) بناء على ملامح وجه الشخص، لتحقق عملية مطابقة هوية الشخص من المنظور الهندسي، ويتعامل النظام لاكتساب فهم عالي المستوى من الصور الرقمية أو مقاطع الفيديو، ويسعى إلى أتمته المهام التي يمكن للنظام البصري البشري القيام بها.

وسيكون النظام قادراً على فتح الباب للضيوف عن بُعد في المستقبل، باستخدام تطبيق جوال مثبت على هاتف صاحب المنزل.

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