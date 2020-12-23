تفاهم بين جامعة أبوظبي و«اتصالات»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

وقعت جامعة أبوظبي وشركة اتصالات مذكرة تفاهم لتعزيز المهارات التقنية لدى الطلبة وتمكينهم من دخول سوق العمل بثقة وكفاءة لا سيما في قطاع الاتصالات. ووقع مذكرة التفاهم كل من سلطان محمد الظاهري، مدير عام اتصالات أبوظبي، والبروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي.

وكجزء من مذكرة التفاهم، يتطلع الطرفان إلى تعزيز علاقات التعاون في عدة مجالات والمساهمة في تطوير قطاع التعليم بما في ذلك تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات والأبحاث العلمية المشتركة التي توظف التقنيات الحديثة وتمثل فرصاً تدريبية لفئة الشباب وتوفر منصة لاستعراض أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات العالمية. واستعرض الطرفان سبل إشراك المجتمع من خلال إطلاق مركز أكاديمي للتميز يهدف إلى إثراء المهارات التقنية، خاصة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبيانات الضخمة والروبوتات والأمن السيبراني و«البلوك تشين» وإنترنت الأشياء وغيرها من المجالات. وفي هذا الصدد، قال البروفيسور وقار أحمد: «وضعت جامعة أبوظبي رؤيتها الطموحة 2022 بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لخلق جيل مبتكر».

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