«تريندز» يوقّع مذكرة تعاون مع جامعة حيفا

المصدر: (دبي - البيان)

وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، مؤخراً، مذكرة تعاون مع جامعة حيفا بإسرائيل بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي. وتنص المذكرة على التعاون بين «تريندز» والمراكز البحثية التابعة لجامعة حيفا في مجال إعداد البحوث والدراسات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تبادل الخبرات العلمية والمهنية، والإصدارات، والمنشورات، والمعلومات وإقامة المشروعات البحثية المشتركة، بما يحقق أهدافهما المشتركة. كما يتعاون الطرفان على تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمحاضرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في ما يتعلق بالقضايا التي ترتبط بالأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتعد جامعة حيفا التي أسست عام 1963 واحدة من أهم الجامعات في إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.

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