25 ورشة ضمن فعاليات معسكر مهارات الحياة التطبيقي العملي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

انطلقت، أمس، فعاليات معسكر مهارات الحياة «المعسكر التطبيقي العملي»، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، متضمناً 25 ورشة، تقام بشكل متزامن على منصة «تيمز» بواقع 5 ورش يومياً، طارحاً مهارات تطبيقية في مجالات التصوير والفيديو الإعلامي ولغة الإشارة والزراعة المنزلية ومهارات الطبخ.

يهدف المعسكر الذي يختتم برنامجه 24 الجاري إلى دعم الموظفين والمعلمين وأفراد المجتمع المعنيين من خلال إكسابهم مهارات حديثة ومتنوعة، تساعد على التنمية الذاتية والحياتية والمستقبل الوظيفي لهم، وتزويدهم بالمهارات التي تدعم تطورهم ونجاحهم في كل المجالات.

وأكدت إدارة التدريب في وزارة التربية والتعليم من خلال الكتيب الخاص بالمعسكر حرصها على تقديم العديد من الورش، التي تدعم مهارات المستقبل الشخصية والتقنية والاجتماعية وغيرها، بما يتناسب مع استراتيجية المهارات المتقدمة للدولة والتوجه نحو المهارات العالمية.

أهداف

وحددت الوزارة 3 أهداف رئيسية للمعسكر، الذي انطلقت أولى دوراته عام 2018، مستهدفاً في هذه الدورة موظفي وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة والمجتمع المحلي إلى تنمية المهارات الذاتية والحياتية واكتساب مهارات تقنية حديثة ومبتكرة والإلمام بأهمية المهارات في التنمية الذاتية ودعم المستقبل الوظيفي.

تتضمن الورش جملة من العناوين المهمة منها لغة الإشارة، التي تقدم أساسيات لغة الإشارة وأهم الكلمات التي تستخدم، والزراعة المنزلية التي تطرح عبر ورشة قصيرة تعريفية مهارات تنسيق الحديقة المنزلية وزراعة النباتات المختلفة، فيما يتلقى المستهدفون في ورشة الفيديو الإعلامي معلومات حول كيفية إخراج فيديو قصير باستخدام الهاتف المحمول ومهارات التصوير، حيث يتدرب المشاركون على المهارات الأساسية في التصوير باستخدام الهاتف المحمول مع مراعاة الإضاءة والزاوية والمسافة، ومهارات الطبخ وتقدم باللغتين العربية واللغة الإنجليزية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة مساء.

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