اعتماد الشارقة إمارة معيارية للاختبارات الدولية

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن اجتياز مدارسها اختبارات التميز، التي ترعاها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي في مادتي العلوم والرياضيات، وتحقيقها أكثر من 500 نقطة من 60 دولة مشاركة، وبذلك أضافت إمارة الشارقة إنجازاً جديداً إلى سجلها الحافل بالمنجزات، حيث تم اعتمادها إمارة معيارية للاختبارات الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد ثمرة لجهود هيئة الشارقة للتعليم الخاص، التي تمارس نهجاً نوعياً في تعزيز أدوات المنظومة التعليمية، يرتكز على أسس ودراسات علمية وتربوية، تهدف إلى توفير بيئة تدريسية ملائمة للطلبة من مختلف الفئات العمرية.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص: إن هذا الإنجاز الذي أسفر عن تحقيق 30 مدرسة خاصة للمعيار الدولي في مادتين الرياضيات والعلوم للصف الرابع، و27 مدرسة للصف الثامن، يضاعف من جهود الهيئة ومساعيها نحو مواصلة تحقيق المكتسبات من خلال رفع جودة التعليم الخاص، بتطبيق أفضل الممارسات التربوية والتعليمية، والتشجيع على تقديم خدمات متميزة في مجال التعليم، واستقطاب الاستثمارات في مجال التعليم الخاص، وتطوير الأدوات التعليمية، بما يواكب المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

وتسعى الهيئة من خلال مشروع الشارقة إمارة معيارية للاختبارات الدولية إلى اعتماد تطبيق الاختبارات الدولية على جميع الطلبة المستهدفين، ضمن الاختبارات الثلاثة، التي تشمل إلى جانب العلوم والرياضيات، المهارات المعرفية والقرائية .

اختبارات

وتعتزم الهيئة تطبيق الاختبارات الدولية الثلاثة ضمن خطتها خلال السنوات الست المقبلة، حيث حددت الفئات الطلابية المستهدفة، والجهات المنظمة، وتشمل اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، الذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كل 3 سنوات لقياس قدرات الطلبة في تطبيق المهارات المعرفية في مواد الرياضيات، والقراءة، والعلوم، بمشاركة أكثر من 80 دولة، وتستهدف الهيئة الطلبة في عمر 15 عاماً للصفوف الـ 7 والـ 12، للاختبار الذي سيعقد في العام 2022.

أما الاختبار الثاني الذي يأتي تحت عنوان دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم، الذي يقيس مستوى أداء الطلبة كل أربع سنوات، ويشارك فيه طلبة من كل أنحاء العالم، فقد حددت الهيئة صفوف الرابع والثامن لخوض الاختبار، الذي تنظمه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي في العام 2023.

فيما يشارك طلبة الصف الرابع في العام المقبل 2021، في اختبار دراسة التقدم الدولي في القراءة، الذي يعقد كل خمس سنوات، بهدف قياس تراكم مهارات القراءة لدى لطلبة، وتنظمه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي.

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