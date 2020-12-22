جميلة القاسمي: التعاون العلمي يخدم القطاع الصحي بالدولة

المصدر: الشارقة - وام

عقدت كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري برئاسة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، المديرة العامة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وأكدت الشيخة جميلة أهمية وجود تعاون مشترك بين المؤسسات العلمية وبين الهيئات والجهات المحلية لخدمة القطاع الصحي بالدولة، مشيرة إلى أن جامعة الشارقة تعد من الجامعات العريقة في مجال خدمة المجتمع، وتعاونها مع العديد من المؤسسات بما يحقق لها الفائدة، وبخاصة في مجال توفير فرص تدريبية وتوظيف العديد من الخريجين بتلك المؤسسات.

وأوضحت أن مؤسسات المجتمع المحلي تتطلع أيضاً إلى التعاون مع الجامعات والاستفادة مما لديها من تقدم علمي ومعرفي في مختلف التخصصات، مشيرة إلى حرص الجميع من أعضاء المجلس على المشاركة وتبادل خبراتهم وتقديم توصياتهم بما يحقق الأهداف. وناقش الاجتماع الخطة التطويرية للكلية خلال العام الأكاديمي الحالي، ودورها الحيوي في خدمة المجتمع المحلي، وبصفة خاصة في تخصصات التمريض والصحة والسلامة الغذائية والمختبرات.

حضر الاجتماع الشيخة نجلاء علي عبد الله المعلا، مديرة إدارة المختبرات المركزية في بلدية الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتورة أمينة المرزوقي، القائم بأعمال عميد كلية العلوم الصحية، وعدد من رؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية وأعضاء المجلس.

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