طلاب «جيمس للتعليم» يطالعون 33600 كتاب في يوم اللغة العربية

المصدر: دبي - البيان

حققت حملة «جيمس تقرأ بالعربية»، أول حملة تطلقها مجموعة «جيمس للتعليم» على امتداد شبكة مدارسها للتشجيع على المطالعة باللغة العربية، نجاحاً منقطع النظير حيث ساهمت في إلهام آلاف الأطفال من جميع الأعمار والجنسيات للتدرب على اللغة العربية والاحتفاء والاستمتاع بها برفقة أفراد أسرهم.

وتجاوز عدد الكتب باللغة العربية التي قرأها طلاب المجموعة 33600 كتاب، خلال الحملة التي انطلقت في 18 نوفمبر الماضي، واستمرت مدة 4 أسابيع حتى 18 ديسمبر الذي يصادف «اليوم العالمي للغة العربية». وهدفت المبادرة إلى تحفيز الطلاب على مطالعة الكتب العربية في أماكن ومواقع متميزة والتقاط الصور ومشاركتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

متعة الأدب

وفي هذه المناسبة، قالت ديمة العلمي، نائب رئيس قسم اللغة العربية والتربية الإسلامية لمجموعة «جيمس للتعليم»: «أنا فخورة جداً بمعلمينا الذين خلقوا مزيداً من الفرص لطلابنا للاستمتاع بالأدب العربي الغني والمتنوع والمتاح الآن في الأسواق. اللغة العربية جميلة جداً، ومن شأن اختيار الكتب المناسبة والمشاركة في المناقشات التفاعلية حولها أن يتيح لنا جميعاً تشجيع طلابنا وأطفالنا على مطالعة المزيد من القصص والروايات باللغة العربية وأن نفخر بقدرتنا على استخدام هذه اللغة العريقة».

وبهدف تعزيز التفاعل مع الحملة ووضع مؤلفات الأدب العربي في متناول الطلاب، تعاونت «جيمس للتعليم» مع شركة «المفكرون الصغار» لتمكينهم من الوصول مجاناً إلى تطبيق «أقرأ بالعربية» والمكتبة الإلكترونية التي تضم أكثر من 700 كتاب باللغة العربية. وبدورها قدمت «مجموعة كلمات»، دار النشر الإماراتية، حسوماً حصرية لجميع طلاب «جيمس للتعليم» لدى شرائهم كتب الأطفال باللغة العربية.

وعلاوة على ذلك، نظمت «جيمس للتعليم» فعاليات افتراضية بالتعاون مع ثلاثة من كبريات الروائيات ومؤلفات كتب الأطفال في الإمارات والدول العربية وهن ميثاء الخياط وسحر نجا ورانيا زبيب ضاهر، حيث سردن عدداً من القصص على طلاب المجموعة، وقد تمت مشاركة مقاطع الفيديو مع مدارس «جيمس للتعليم».

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