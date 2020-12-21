500 طالب تدربوا في مركز المحاكاة لجامعة محمد بن راشد للطب منذ افتتاحه

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

تضم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أكبر مركز محاكاة طبي في دولة الإمارات، وهو عبارة عن مركز تدريبي طبي متكامل متطور، يقوم باستخدام المحاكاة السريرية في التعليم الطبي والبحث العلمي، ويمتاز المركز بتوفيره تكنولوجيا متطورة وتدريباً للطلبة ولمختصي الرعاية الصحية في بيئة آمنة، وتعد هذه التجربة التدريبية فريدة من نوعها، حيث تستخدم أسلوب المحاكاة التفاعلية، التي تتيح فرصة التعلم وممارسة الإجراءات الطبية في بيئة مماثلة تماماً لبيئة المستشفى.

«البيان» تجولت داخل غرف العمليات في مركز المحاكاة، التي لا تختلف عن غرف العمليات الحقيقية في المستشفيات وخرجت بهذا التقرير:

تميز

يتميز مركز المحاكاة بتوفير نماذج عالية النقاء يتم التحكم بها عبر كمبيوتر مرتبطة بشاشة لنقل المؤشرات الحيوية لكل أعضاء الجسم سواء في غرف العمليات المخصصة للولادة والأطفال والبالغين، لتدريب الطلبة ومختصي الرعاية الصحية في بيئة آمنة.

وقال الدكتور جلال الفروخ فني تقنيات التعليم في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الطبية: جميع النماذج في المركز تعد من أحدث وآخر ما وصل إليه العلم في مجال المحاكاة الطبية، ولا تختلف عن المرضى الحقيقيين، حيث بإمكانها فتح العيون والتنفس والتكلم مع الأطباء المعالجين، وبإمكان الطبيب أن يسمع دقات قلب الحامل ودقات قلب الجنين .

وأشار إلى أن مركز المحاكاة يضم غرفاً عادية وأخرى للعمليات، وأن تدريب الطلبة يبدأ من السنة الثالثة، ويستقبل المركز طلاب الطب من كليات الطب في الدولة استفاد منها لغاية الآن نحو 500 طالب وطالبة طب من مختلف الجامعات الطبية في الدولة منذ افتتاح المركز عام 2015.

تطور

ويضم مركز خلف أحمد الحبتور للمحاكاة الطبية التابع لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أكبر مركز محاكاة طبي في الدولة، وهو عبارة عن مركز تدريبي طبي متكامل متطور.

وحصل مركز المحاكاة الطبية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على اعتراف جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية في مجال التعليم والتدريب، ليكون بذلك أول مؤسسة تعليمية في الدولة تحصل على الاعتراف الكامل من أكبر مؤسسة دولية مرموقة للمحاكاة متخصصة في تعزيز مستوى الرعاية الصحية عالمياً.

ويعتبر الحصول على هذه الشهادة بمثابة اعتراف عالمي بجهود فريق جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية المتعلقة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المجال الطبي لا سيما أن التعليم بالمحاكاة يعتبر من أفضل أساليب التعليم الحديثة.

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