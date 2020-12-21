جامعة الخليج الطبية في عجمان تحصد جائزتين ذهبيتين بمسابقة دولية

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أكد البروفيسور الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية، أن الجامعة فازت باختراعين، وهما الذكاء الاصطناعي والمريض الافتراضي في مسابقة (QS) المسؤولة عن ترتيب الجامعات العالمي والتي تنظمها (ويكن وارتون) بجامعة فيلادليفيا بأمريكا في مجال مستقبل التعليم والذكاء الاصطناعي، حيث شاركت الجامعة في تلك المسابقة وحصدت جائزتين ذهبيتين، حيث شارك في المسابقة 1400 جامعة وهيئة من مختلف دول العالم، كما تم تحكيم الاختراعات من قبل 200 محكم دولي من المتخصصين.

تقييم

وقال إن الفريق البحثي في جامعة الخليج الطبية بعجمان قدم البرنامجين اللذين تم تطبيقهما فعلياً بالجامعة وهما برنامج استخدام الذكاء الاصطناعي والمريض الافتراضي في التعليم وتقييم القدرات الإكلينيكية لطلبة الطب، فحصل كل منهما على المركز الأول وبالتالي حصد الجائزتين الذهبيتين في تلك المسابقة الدولية، لافتاً إلى أنه سعيد بتفوق جامعة الخليج الطبية، الأمر الذي يعكس مكانة الجامعات الإماراتية وما وصلت إليه من تقدم حتى أضحت تنافس الجامعات العالمية في إنتاج أفضل التكنولوجيا واستخدامها في مختلف طرق التدريس، ما سوف يسهم في تطوير عملية التعليم الطبي.

تتويج

وأضاف أن فوز الجامعة يأتي تتويجاً لجهودها في تعزيز أدوات العلاج في قطاع الرعاية الصحية، حيث يعتبر برنامج «المريض الافتراضي» الذي طورته جامعة الخليج الطبية، بغرض تدريب طلاب المهن الطبية والصحية، واحداً من أكثر البرامج تطوراً والأكثر دقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعلم القائم على حل المشكلات في التعليم الطبي.

مهارات

ويعمل البرنامج على تعريض طلاب مهن الرعاية الصحية لمجموعة واسعة من مشاكل المرضى، التي تشمل الذكور والإناث من مختلف الفئات العمرية والخلفيات العرقية، حتى يتمكنوا من ممارسة مهاراتهم السريرية في بيئة افتراضية، قبل تقديمها إلى الإعدادات السريرية الفعلية، حيث يتطلب التطبيق للتعلم القائم على حل المشكلات، التفكير النقدي والتفكير السريري، كما يعزز مهارات التواصل بين الطلاب.

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