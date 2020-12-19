دروس باستخدام شخصيات مستوحاة من التاريخ العربي

المصدر: دبي - البيان

تطرح مدرسة دروس اللغة العربية باستخدام شخصيات مستوحاة من التاريخ العربي بكتابه وشعرائه، وأخرى من المجتمع، بأسلوب شيق ومتميز حسب الفئات العمرية للطلبة. ومن هذه الشخصيات الفراهيدي، وأحمد زكي باشا، وأبو الحلول وهي شخصيات تاريخية تم اختيارها لتقديم دروس النحو والشعر والصرف بأسلوب عصري وحديث. فيما تم ابتكار شخصيات فهد وشهد وحديد الذين يعيشون مغامرات مختلفة لتعليم أساسيات اللغة العربية. وتم تصميم شخصيتي رائدي الفضاء سالم ومنصور اللذين يخوضان مغامرات مشوقة ويعلمان شخصية زينة في كوكب الأرض اللغة العربية وأساسياتها ومفرداتها.

محتوى ضخم

من جانبه، عد فريق مناهج اللغة العربية بقطاع المناهج والتقييم، وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة مدرسة من أهم هذه المشاريع الرائدة التي تقودها مبادرات مؤسسة محمد بن راشد العالمية، التي تغذي المدرسة العربية بعدد ضخم من المواد المرئية، وتطبيقات الطلبة عليها بدءاً برياض الأطفال وانتهاءً بآخر مرحلة مدرسية.

وأضاف الفريق: نحن في قطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، نبارك لمؤسسي منصة مدرسة، التي حققت نجاحاً واضحاً، في 1000 فيديو مرئي لتعليم الطلبة مهارات اللغة العربية كافة، وذلك في وقت قياسي. ولأهمية هذا الدور الذي تقوم به منصة «مدرسة» في دعم اللغة العربية وتعلمها وتعليمها، تجد دعماً ومساندة من وزارة التربية والتعليم في الدولة والتي تسعى دوماً إلى تقديم الأفضل والأكثر تطويراً لأبنائها الطلبة.

أكبر شريحة

وعبرت إيمان بن شيبة، المدير التنفيذي لدار سيل للنشر، عن سعادتها بالمشاركة وقالت: فخورون جداً بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الخلاقة في إثراء المحتوى العربي الإبداعي للأطفال على منصات مهمة وبطريقة الفيديو الجاذبة للأطفال حتى تصل إلى أكبر شريحة في الوطن العربي وتلقى القبول المباشر في قلوب الأطفال.

وتستهدف منصة مدرسة المنصة التعليمية الأكبر من نوعها عربياً استكمال توفير الدروس ودعم جهود التعليم الإلكتروني وتوفير المزيد من المحتوى التعليمي المتقدم باللغة العربية مستقبلاً ضمن موضوعات حيوية جديدة تهم المتعلمين والطلاب في العالم العربي بما في ذلك علوم المستقبل والتقنيات الحديثة وعلوم الفضاء.

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