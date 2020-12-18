باحثون من جامعة خليفة يكشفون غموض ظاهرة «بولينيا» القطبية

المصدر: (أبوظبي- البيان )

كشف باحثون من مختبر العلوم البيئية والجيوفيزيائية في جامعة خليفة عن أحد الألغاز العلمية التي لم تحل لأكثر من أربعين عاماً، حيث توصل الباحثون إلى التعرف على السبب الذي أدى إلى تشكّل محيط غير متجمد في منطقة قطبية متجمدة خلال فصل الشتاء في قارة أنتاركتيكا والذي يُعرف بظاهرة «بولينيا».

وقد تم تسجيل حالتين لظاهرة بولينيا التي حدثت في بحر «ويدل» في قارة أنتاركتيا في العامين 1973 و2017.وتوصل الباحثون إلى أن الأعاصير الجوية القادمة من المناطق الاستوائية والمتجهة نحو قطبي قارة أنتاركتيكا المتجمدة هي السبب في تشكل تلك الظاهرة، حيث تساهم الزيادة غير العادية في ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، والناجمة عن الأعاصير الجوية التي تتجمع فوق غطاء الجليد فتذيبه، في حدوث الظاهرة.

وتشير الدراسة التي أجرتها جامعة خليفة إلى وجود علاقة تربط بين الأعاصير الجوية التي تنقل معها الحرارة والرطوبة باتجاه الأقطاب وعملية الذوبان الجليدي في أنتاركتيكا خلال فصلي الشتاء والربيع.

وتم مؤخراً نشر البحث الذي أشرفت عليه الدكتورة ديانا فرانسيس، عالمة أولى ورئيسة مختبر العلوم البيئية والجيوفيزيائية في جامعة خليفة، في مجلة «ساينس أدفانسز»، وشارك في الدراسة الدكتورة كايلي ماتنغلي من جامعة روتجرز الأمريكية والدكتور مروان التميمي من معهد ستيفنز للتكنولوجيا في الولايات المتحدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز