«تعليم الوطني» تعتمد توصيات «التربية» في شأن الإشراف على المدارس

المصدر: (دبي - البيان)

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة ناصر محمد اليماحي «رئيس اللجنة»، تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس في شأن «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة كل من: ساره محمد فلكناز «مقررة اللجنة»، وضرار حميد بالهول الفلاسي، والدكتورة شيخه عبيد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي.

وقال ناصر محمد اليماحي «رئيس اللجنة»: إن اللجنة أعادت خلال اجتماعها صياغة توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

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