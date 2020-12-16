المبنى الرئيسي لجامعة الشارقة ينال لقب «مؤسسة مراعية للسن»

المصدر: الشارقة - البيان

حصل المبنى الرئيسي لجامعة الشارقة على لقب «مؤسسة مراعية للسن» وذلك ضمن الدورة الأولى لمبادرة مؤسسات مراعية للسن والتي ينظمها مكتب الشارقة للمدن المراعية للسن التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وهي مبادرة تستهدف الجهات الحكومية وغير الحكومية في إمارة الشارقة لرفع جاهزيتها وتكييف بيئتها الهندسية وخدماتها المقدمة لخدمة كبار السن باختلاف احتياجاتهم وقدراتهم مما يمكنهم من الوصول إليها والاستفادة من خدماتها بسهولة، وذلك وفقاً لمعايير: التصميم الانشائي للمبنى وحيويته، والتسهيلات والخدمات المميزة، والتمكين الاجتماعي.

ووقع المهندس ألان عيد مدير إدارة المنشآت والمرافق والتخطيط بجامعة الشارقة وثيقة المحافظة على معايير المبادرة وذلك خلال اللقاء الذي تم في المبنى الرئيسي للجامعة لتسليم اللوحة الجدارية من مكتب الشارقة مراعية للسن، بحضور الدكتورة شريفة المرزوقي مديرة المركز الإعلامي بجامعة الشارقة، ومها منصور آل علي مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وعائشة هاشم القائم بأعمال مدير مكتب الشارقة مراعية للسن ومشرف عام برنامج المدن المراعية للسن، وفريق عمل إدارة المنشآت والمرافق والتخطيط بالجامعة.

ومن جانبه عبر المهندس ألان عيد عن شكره لمكتب الشارقة مراعية للسن لإتاحة الفرصة للمشاركة في هذه المبادرة والحصول على لقب «مؤسسة مراعية للسن».

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