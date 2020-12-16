باحثة تبتكر نظاماً للتنبؤ بانتشار «كورونا»

المصدر: (العين - داوود محمد )

أكدت الباحثة الدكتورة ليلى إسماعيل، الأستاذ المشارك بقسم علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات بكلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات ومؤسس «مختبر أنظمة الحوسبة الموزعة الذكية»، تطوير نموذج يساهم في معرفة مدى انتشار فيروس كورونا بواسطة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمثل خطوة أولى لصناع القرار في فهم العواقب المترتبة على انتشار الفيروس، حيث نشرت نتائج البحث بعد استكمال تجاربه المخبرية ونتائج البيانات الواردة من 187 دولة حول العالم.

وأشارت إلى أن التنبؤ بالكيفية التي سينتشر بها المرض وعدد المصابين يعتبر أمراً ضرورياً لعملية التخطيط في مجال الرعاية الصحية وتحديد المتطلبات اللازمة.

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