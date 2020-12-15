جامعة دبي تترأس المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

ترأست جامعة دبي المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في دورته الرابعة، والذي أقيم خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الحالي، وتنظمه جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات «فرع الإمارات»، ومنظمة النساء في الهندسة، بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وجامعة دبي، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، ومجمع الإبداع ببرج العرب، التابع لوزارة الاتصالات المصرية.

شهد المؤتمر حضوراً ومشاركة كبيرة للأكاديميين والباحثين، وأبرز الشخصيات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك عبر شبكة الإنترنت، نظراً لظروف جائحة كوفيد 19.

افتتح المؤتمر الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، رئيس المؤتمر، قائلاً: إن المؤتمر يسد الفجوة بين البحوث والتطبيق العملي في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مشيراً إلى أن هذه المجالات أصبحت محورية في حياتنا العملية والعلمية.

وأكد على أهمية تطوير مجال «إنترنت الأشياء»، من أجل مستقبل أفضل، وأن المؤتمر يمكّن المشاركين من التعرف إلى الباحثين المرموقين، وعمداء الكليات والمهندسين المتخصصين من عدة دول، إضافة للاطلاع على الدراسات والبحوث التي تعرض لأول مرة في مجال هذه التقنية.

يعد المؤتمر منتدى رائداً للباحثين والممارسين، والجهات المعنية من الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية، لمشاركة أحدث مساهماتهم البحثية، وتبادل المعرفة، بهدف تعزيز حركة التحول الرقمي على الصعيد العالمي.

100 متحدث

يشارك في المؤتمر هذا العام، أكثر من 100 متحدث، ويتم خلاله طرح 33 ورقة بحثية في قطاع التحول الرقمي وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، مع مشاركة من أكثر من 40 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 8 مشروعات تخرج، و16 شركة ناشئة أو فكرة مشروع.

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