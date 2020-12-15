زكي نسيبة: جامعة الإمارات تستهدف التقدّم 25 نقطة كل عام

المصدر: أبوظبي- وام

كرّمت جامعة الإمارات، أمس، 152 باحثاً من أعضاء هيئة التدريس، في حفل افتراضي، حضره معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، الرئيس الأعلى للجامعة، إلى جانب مدير الجامعة بالإنابة.

حرص

وأكد نسيبة بهذه المناسبة، حرص جامعة الإمارات على دعم البحوث العلمية النوعية، لتحقيق رسالتها ورؤيتها، والإسهام في بناء الاقتصاد المعرفي، وتوفير الحلول للتحديات، وتعزيز مكانة الدولة في هذا المجال الحيوي، وبما يضمن إعداد خريجين وباحثين متميزين في تطوير منهجيات التدريس الأكاديمي والبحث العلمي، وتعزيز مخرجات البحوث العلمية للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات وهو ما يظهر جلياً من خلال الزيادة الملحوظة في نشر البحث العلمي من قبل باحثي الجامعة في أرقى المجلات العالمية والدوريات العلمية (1 %، 5 %، 10 %، 25 %)، حسب بيانات اسكوبوس لعام 2019.

وشدد معاليه على أهمية مواصلة إنجاز البحوث العلمية البينية المشتركة بين مختلف الكليات والمراكز البحثية وأشار إلى أن جامعة الإمارات تستهدف خلال السنوات القادمة التقدم 25 نقطة كل عام في التصنيف العالمي باعتباره أهم مؤشر لأداء الجامعة وقال: «نسعى جاهدين خلال 3 إلى 4 سنوات لأن تكون الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة في العالم وضمن أفضل 100 جامعة على المستوى العالمي في عام 2030». وقال : «اليوم نكرم هذه الكوكبة من الباحثين بالجامعة، لنشرهم 252 ورقة بحثية، تقديراً لإنجازاتهم المتميزة فقد صنفت جامعة الإمارات بالمرتبة 284 عالمياً، وأحرزت المركز الخامس في الوطن العربي حسب تصنيف «كيو إس».

إنجاز

شدد معالي زكي نسيبة على أهمية مواصلة إنجاز البحوث العلمية البينية المشتركة بين مختلف الكليات والمراكز البحثية، وأشار إلى أن جامعة الإمارات، تستهدف خلال السنوات القادمة، التقدم 25 نقطة كل عام في التصنيف العالمي، باعتباره أهم مؤشر لأداء الجامعة، وقال: «نسعى جاهدين خلال 3 إلى 4 سنوات، لأن تكون الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة في العالم، وضمن أفضل 100 جامعة على المستوى العالمي في عام 2030».

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