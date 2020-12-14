95 % الحضور الطلابي في امتحانات الفصل الأول بكليات التقنية العليا

المصدر: (أبوظبي -البيان)

انتظم طلبة كليات التقنية العليا أمس، في حرم كلياتهم، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الحالي «2020/‏‏2021»، ضمن آلية عمل تنظيمية، تضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان صحة وسلامة الطلبة، حيث شهدت الامتحانات نسبة حضور مرتفعة، تجاوزت الـ (95 %)، على مستوى مختلف فروع الكليات الـ 16، وتختتم الامتحانات في 18 ديسمبر الجاري.

وعبّر الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن فخره بالطلبة لالتزامهم بالحضور، ووعيهم بمسؤولياتهم، وخاصة أن دولتنا تدخل مرحلة التعافي من أزمة «كورونا»، واليوم نؤكد مقولة قادتنا، حفظهم الله «الجميع مسؤول اليوم عن الجميع»، مثمناً تعاون أولياء الأمور، وكافة العاملين في الكليات، من هيئات تدريسية وإدارية، لإنجاح العودة التدريجية للحياة الطبيعية، مشيراً إلى خصوصية التعليم في كليات التقنية العليا، والقائم على التعليم التطبيقي والمهاري الاحترافي، الذي يتطلب في جزء كبير منه، وجود الطالب في الحرم الجامعي للدراسة والممارسة العملية. هذا، وسارت العملية الامتحانية أمس، وسط أجواء من الاستقرار والتنظيم، مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية، لأمن وسلامة الطلبة، ووفق آلية تنظيمية، اعتمدت عقد أربع فترات امتحانية يومياً، بحيث لا تزيد نسبة الحضور في الفترة الواحدة على 30 % وأقل.

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