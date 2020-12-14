جامعة العين الثانية محلياً في تصنيف «الجامعات الخضراء» 2020

المصدر: (العين- وام)

حلت جامعة العين خلال مشاركتها الأولى في «تصنيف الجامعات الخضراء UI GreenMetric العالمي لعام 2020»، الثانية بين الجامعات المشاركة من دولة الإمارات، والمرتبة 18 على مستوى العالم العربي، والمرتبة 250 على مستوى العالم، من أصل 912 جامعة مشاركة في التصنيف.

وتصنف الجامعات وفقاً لمجموعة من المعايير، والمؤشرات التي تشمل جمع المعلومات الأساسية عن حجم الجامعة، ودرجة المساحات الخضراء، وربط استهلاك الكهرباء بالبصمة الكربونية، والنقل، واستهلاك المياه، وإدارة النفايات، والبنية التحتية، والطاقة وتغير المناخ، والتعليم والبحث العلمي، وكيفية استجابة الجامعة لقضايا الاستدامة، أو التعامل معها من خلال السياسات والإجراءات المتبعة والتواصل. وقال الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة: إن اهتمام جامعة العين بمجالات التنمية المستدامة، والالتزام بمعايير البيئة النظيفة، يأتي ترجمة واضحة وراسخة لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، والتي تؤكد ضرورة دعم مشاريع الاستدامة، ومعالجة المشاكل البيئية، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز، هو ترجمة حقيقية للعمل الدؤوب .

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