طالبة إماراتية في كلية الطب بجامعة الإمارات تقود مؤتمراً علمياً دولياً

المصدر: العين – داوود محمد

اختارت اللجنة المنظمة للمؤتمر الإقليمي الدولي للجراحات AWS، الطالبة الإماراتية نور يوسف النعيمي من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات في عضوية اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر العلمي العالمي. حيث تقود هذا المؤتمر، الذي ينظم من قبل جمعية الجراحات - فرع جامعة الإمارات بالتعاون مع فرع الجامعة الأمريكية - بيروت. منتصف شهر ديسمبر الجاري تحت عنوان "الإبحار خلال أزمة متعددة العوامل- التفكير في التدريب الجراحي في 2020".

وأشارت الطالبة نور يوسف النعيمي إلى أن المؤتمر سيخصص منصات نقاش علمية يتحدث من خلالها أخصائيات بطب الجراحة وطبيبات مقيمات داخل الدولة وخارجها، وعدد من الطلبة والأطباء المتدربين في آسيا وأستراليا، وأوضحت: "هدفنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور وإن من أهم المحاور التي سوف يتطرق لها المؤتمر، الصعوبات التي تواجهها المرأة في تخصص الجراحة وكيفية تخطيها والطرق الممكنة لدعم وتعزيز دور المرأة في هذا المجال، وكيفية تأثر المجال الجراحي بجائحة كورونا –كوفيد 19 مع تسليط الضوء على واقعة مرفأ بيروت المؤسفة التي حصلت هذا العام".

وكانت الطالبة نور يوسف النعيمي التي تدرس في السنة الثالثة بكلية الطب بجامعة الإمارات قد قامت بتأسيس "مجموعة جامعة الامارات التابعة لرابطة الجراحات- Aassociation of Women Surgeons " بإشراف عميدة التعليم الطبي بالجامعة -الدكتورة سعيدة المرزوقي، والدكتورة نوره محفوظ الشحي، الممثل الإقليمي لجمعية الطلبة في رابطة الجراحات. وتهدف المجموعة إلى إنشاء منصة لتمكين الطالبات اللواتي يطمحن لتخصص الجراحة وتوثيق العلاقات مع الجراحات داخل الإمارات وخارجها للاستفادة من خبراتهن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز