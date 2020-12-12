جامعة أبوظبي تعلن قائمة سفراء «الصحة والسلامة» للعام 2020-2021

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي عن اختيارها لسفراء «الصحة والسلامة» للعام الدراسي 2020-2021 خلال حفل التكريم الذي أقيم في حرم الجامعة بأبوظبي.

جاء ذلك عقب إطلاق الكلية البرنامج الذي يهدف تحفيز وإشراك الطلبة والخريجين لتطوير برامج وأنشطة توعوية صحية لجميع الطلبة والهيئات في الجامعة والمجتمع ككل.

وشهد حفل التكريم حضور الدكتورة عائشة الظاهري، رئيس قسم التثقيف الصحي في مركز أبوظبي للصحة العامة، والبروفيسور توماس هوكستيتلر، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة أبوظبي، والبروفيسور وسيم العلماوي، عميد كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي، بالإضافة إلى منسقة برنامج «سفراء الصحة والسلامة»، الدكتورة نسرين علوان، وأعضاء لجنة البرنامج، منال بن خضرة، ومها خان، ونور الدين الشمايلة، وعدد من طلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، إلى جانب سفراء الصحة والسلامة لهذا العام.

وسيقوم سفراء الصحة والسلامة بترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة لدى أفراد المجتمع والمساهمة في توسيع قيادة الطلبة في مجال الرعاية الصحية وذلك من خلال تنظيم فعاليات وحملات تثقيفية صحية وجمع التبرعات وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.

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