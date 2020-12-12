جامعة الشارقة ودائرة الطيران المدني تتعاونان في التطوير والتدريب

المصدر: (الشارقة - وام)

وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع دائرة الطيران المدني بحكومة الشارقة بهدف النهوض بمجالات التطوير والتعليم والتدريب والبحوث التطبيقية. وقّع المذكرة الشيخ خالد عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد الشيخ خالد عصام القاسمي أن توقيع المذكرة مع جامعة الشارقة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع، وذلك بما يساهم في تعزيز مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها الدولة، وأيضاً الارتقاء بالخدمات المقدمة.. كما ستعمل المذكرة على تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، وكذلك التشجيع على البحث العلمي والابتكار والتدريب. ومن جانبه أكد الدكتور النعيمي أن التعاون مع دائرة الطيران المدني سيعود بنتائجه الإيجابية على المصلحة الوطنية، مستعرضاً نشاط الجامعة البحثي في مجال الطيران المدني وتعاونها مع العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بهذا المجال بالإضافة إلى طرح الجامعة لبرنامج الماجستير في القانون الجوي والفضائي بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة، وبرنامج ماجستير علوم الفضاء والفلك، والذي تطرحه الجامعة بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز