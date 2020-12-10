نورة الكعبي: مهمتنا تعزيز كفاءة خريجي جامعة زايد

المصدر: دبي - البيان

رحبت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب ورئيسة جامعة زايد، بأعضاء مجلس إدارة رابطة خريجي جامعة زايد الجدد للسنوات الأكاديمية 2020 - 2023 والبالغ عددهم 32 عضواً خلال حفل افتراضي أقيم مؤخراً بحضور عدد من خريجي جامعة زايد وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية الذي تزامن مع الذكرى السادسة عشرة لتأسيس رابطة خريجي الجامعة.

كفاءة

وقالت: مهمتنا اليوم تعزيز كفاءة خريجي الجامعة بمهارات اتصال قوية وقدرات تفكير بناءة وتزويدهم بالوعي الكافي باتجاهات سوق العمل، فدعمكم المستمر هو مفتاح النجاح وتواصلكم المباشر بالخريجين الجدد هو الأمر الذي نطمح إليه، فالترابط سيؤدي وبشكل فعّال لتقدمهم الشخصي والمهني، وبالتالي ضمان تخريج كوكبة جديدة من المواهب الشابة الطموحة، والتي تحمل بكل فخر اسم «خريج جامعة زايد».

وأضافت: نعمل جميعاً وبروح الفريق على رد الجميل لمجتمعنا وجامعة زايد، فوجب علينا العمل الجاد في تبني المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تضمن لخريجي جامعة زايد التوجه نحو التعلم مدى الحياة ووضعها كركيزة أساسية لمهمة الجامعة الأكاديمية والإرشادية ليتمكن خريجونا من متابعة رحلتهم التعليمية والمهنية.

دعم

وتضم مهام مجلس إدارة رابطة خريجي جامعة زايد العمل على المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الرئيسية التي تدعم المواطن الإماراتي، فضلاً عن إلهام وتمكين خريجي جامعة زايد من خلال مساهمتهم في رفعة وازدهار دولتهم ومجتمعهم أمام المحافل الدولية، ودعم إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من خلال مبادرات مختلفة والمقامة عبر السنوات القادمة.

وقالت: نحن ممتنون للغاية لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، والشيخة شما بنت خليفة بن حمدان، الأمين العام لمؤسسة المباركة، والشيخة عوشة بنت نهيان بن مبارك، اللاتي سيظللن جزءاً مهماً من مجلس إدارة رابطة الخريجين المتفوقين.

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