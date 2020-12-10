تعاون بين «مدرسة 42 أبوظبي» و5 شركات اتصالات لتدريب الطلبة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «مدرسة 42 أبوظبي»، التابعة لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهي مدرسة البرمجة المجانية المبتكرة الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، والمقرر افتتاحها في أبوظبي في فبراير المقبل، عن توقيعها اتفاقيات تعاون مع خمسة من أكبر شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم برامج التدريب والإرشاد المهني وفرص العمل للطلبة، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من الفعاليات والبرامج التخصصية التي ينظمها الشركاء.وتمّ توقيع الاتفاقيات مع كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا المحليّة والعالمية، هواوي ودو ومايكروسوفت وإنتل وأوراكل، خلال أسبوع جيتكس للتقنية، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي.

وكانت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي قد أطلقت مشروع 42 أبوظبي في سبتمبر الماضي، لتكون أحد أبرز المحركات الرئيسية لرؤية أبوظبي الاستراتيجية الرامية إلى تطوير بنية تحتية تعليمية متنوعة وشاملة قادرة على تطوير وتأهيل القوى العاملة الجاهزة للمستقبل. وستعمل المدرسة من المبنى المبتكر الذي تم تشييده خصيصاً في قلب منطقة المستودعات في ميناء زايد والتي تعد المركز الإبداعي الأحدث في العاصمة الإماراتية.

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