«الموارد البشرية» و«التقنية العليا» تستعرضان برامج تدريب المواطنين

المصدر: دبي - البيان

تستعرض وزارة الموارد البشرية والتوطين، في مهرجان الشيخ زايد، حزمة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تدريب وتأهيل المواطنين وإرشادهم مهنياً، وذلك من خلال جناحها الذي يشهد مشاركة من كليات التقنية العليا.

وتأتي مشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا في المهرجان انطلاقاً من الاضطلاع بدورهما المجتمعي وحرصهما على تعريف زوار المهرجان بخدماتهما ومشاريعهما ومبادراتهما.

ويسلط الجناح الضوء على برامج الإرشاد المهني التي تهدف إلى دعم وتمكين الباحثين عن عمل وطلبة المرحلة الثانوية والجامعية من العمل في القطاع الخاص عن طريق تقديم خدمات الإرشاد، والتي يتم من خلالها استخدام مواد وأدوات إرشادية مختلف لتعريفهم بقدراتهم الذاتية وميولهم المهنية وتمكينهم من الاختيار الأمثل للمهن المناسبة لهم في سوق العمل.

منصة

كما يسلط الضوء على «المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي» التي تتيح للمواطنين والمواطنات ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً إنجاز الخدمات التي تطلبها الجهات الحكومية والخاصة مثل الترجمة وتصميم المواقع الإلكترونية والتصوير وغيرها من الخدمات بمقابل مادي يحصل عليه المواطن نظير الخدمة التي يقدمها، وذلك من خلال www.aefreelancer.ae.

وتستعرض الوزارة في منصتها منظومة التدريب والبرنامج الوطني للتدريب الميداني والصيفي «وجهني» وهو عبارة عن منصة ذكية لتمكين الطلبة المواطنين في الحصول على فرص التدريب الميداني والصيفي لدى القطاع الخاص.

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