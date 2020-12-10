تفاهم بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«أبوظبي الرقمية»

المصدر: دبي ـ البيان

وقّعت دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، وهي الجهة الحكومية التي تقود مسيرة التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، بهدف التعاون وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الخدمات الحكومية، وتمكين القوى العاملة في حكومة أبوظبي.

ومن خلال مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في تطبيق أنشطة مختبر الذكاء الاصطناعي في أبوظبي عبر الأنشطة التدريبية وورش العمل ودراسات النماذج التي توضح بالتفصيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناجحة من بين أمور أخرى.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في دعم مبادرات حكومة أبوظبي في مجال تطوير الخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتمكين القوة العاملة في حكومة أبوظبي من خلال عقد دورات تدريبية لصقل مهارتهم في مجال الذكاء الاصطناعي.

خبرات

ونصت الاتفاقية على توفير الخبرات والمعارف اللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي لتمكين تفعيل مبادرة الذكاء الاصطناعي لدى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من المهندس محمد عبدالحميد العسكر مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، والدكتورة بهجت اليوسف، نائب رئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المهنية والبحثية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركة حكومة أبوظبي في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020».

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