طلبة الإمارات يحرزون تقدماً في التقييم الدولي «TIMSS»

المصدر: دبي ـ البيان

أظهرت نتائج الدراسة الدولية «TIMSS 2019» التي أشرفت عليها ونفذتها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA تحسناً واضحاً في أداء طلبة دولة الإمارات بشكل مُطرد، وذلك من خلال تقدم أداء طلبة الصفين الرابع والثامن في مادتي العلوم والرياضيات، منذ المشاركة الأولى لدولة الإمارات في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم في عام 2011.

وشارك في الدراسة 48 ألفاً و168 طالباً وطالبة، ينتسبون إلى نحو 700 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الإمارات وتعد مشاركة الدولة الأكبر في الدراسة، حيث حرصت وزارة التربية والتعليم على إشراك جميع المدارس الحكومية في الدراسة، وذلك وفق توجيهات مجلس التعليم والموارد البشرية.

نتائج

كما كشفت الدراسة عن إحراز طلبتنا تحسناً لافتاً في النتائج الخاصة بالدراسة الدولية TIMSS 2019 مقارنة بالدراسة TIMSS 2015، حيث تقدم طلبة الصف الرابع في مادة الرياضيات 29 درجة، وفي مادة العلوم 22 درجة، أما بالنسبة لطلبة الصف الثامن، فقد حققوا تطوراً في مادة الرياضيات بواقع 8 درجات، بينما حصل انخفاض طفيف في مادة العلوم بواقع 4 درجات.

وتجرى الدراسة الدولية على مستوى الدول، لمعرفة التوجهات العالمية في العلوم والرياضيات، بحيث يتم أداء اختبارات عالمية على عينة من طلاب وطالبات الصفين الرابع والثامن في الدول المشاركة في مادتي العلوم والرياضيات، وبناءً على نتائجها يتم تقييم النظام التعليمي في الدول المشاركة.

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