امتحان الدراسات الاجتماعية للصف 12 في مستوى الطالب المتوسط

المصدر: متابعة - عصام الدين عوض

عبر طلبة الثانوية العامة بقسميها المتقدم والعام بمختلف مدارس الشارقة وعجمان وأم القيوين امتحان مادة الدراسات الاجتماعية صباح أمس، حيث أكد بعض الطلبة سهولة ووضوح الورقة الامتحانية وأنها جاءت مناسبة، وأنهم تدربوا على بعض منها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، مبينين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، إضافة إلى بعض الأسئلة التي تتطلب إعمال العقل والإجابة عنها بتروٍ، لأن الأجوبة تتشابه في كثير منها، متمنين أن يحرزوا درجات عليا في كل المواد.

وقال الطالب أحمد ياسر «مسار متقدم» من مدرسة حاتم الطائي في أم القيوين إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وتضمن أسئلة ذكاء تختبر قدرات الطلبة، متمنياً أن يحصد درجات عليا تؤهله إلى دخول التخصص الذي يرغبه، فيما أكدت الطالبة جواهر عثمان «مسار عام» من مدرسة النور الدولية بالشارقة أن أسئلة الامتحان كانت مناسبة لقدرات الطلبة، كما أن جلها جاء بصورة بسيطة لا تعقيد فيها، وهي 20 سؤالاً وكلها اختيار من متعدد.

وأكدت الطالبة أسماء موفق أن الأسئلة راعت الفروق الفردية بين الطلبة رغم اعتمادها على بعض أسئلة الذكاء، والمستوى العام للامتحان كان متوسطاً، حيث جاءت الأسئلة على اختلاف نوعيتها واضحة ومباشرة ولكن يشوبها صعوبة الاختيار من متعدد نتيجة لتشابه الإجابات، متمنية أن تحرز درجات متقدمة وتكون من الأوائل.

وذكر جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي الثانوية في أم القيوين أن معظم أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية أتت بعيدة عن الحفظ والتلقين، وفي مستوى الطالب المتوسط، مبيناً أن الوزارة في كل الأسئلة التي تضعها تهدف إلى إيجاد طالب ناقد مبدع مفكر.

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