«ريوايرد إكس» مؤتمر عالمي 15 الجاري يبحث تأثير «كوفيد 19» على التعليم

المصدر: دبي - البيان

يجتمع قادة وممارسو التعليم من جميع أنحاء العالم في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر 2020 في المؤتمر الدولي الافتراضي ريوايرد إكس (RewirEdX)، وريوايرد إكس هو ثمرة تعاون بين دبي العطاء وإكسبو 2020 دبي، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.

وسيضم مؤتمر ريوايرد إكس وزراء التعليم ومتحدثين بارزين وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء العالم.

وسيجتمع قادة التعليم العالمي والمتحدثون معاً للتمعن في الدروس المستفادة هذا العام، وإعادة التفكير في التحديات والفرص في مجال التعليم العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على الواقع الجديد الذي يتبع عالم ما بعد جائحة كوفيد 19 في مجال التعليم والتعلم، كما ستركز الجلسات على تأثير كوفيد 19 في التعليم في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى إعادة النظر في الافتراضات حول التعلم عن بعد وإغلاق المدارس، وضرورة توفير الاتصال عبر الإنترنت وكذلك آفاق التعليم لعام 2021.

تأثير عميق

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: «لقد كان لجائحة كوفيد 19 تأثير عميق في التعليم من خلال إغلاق المدارس في كل مكان تقريباً، ما تسبب في أكبر صدمة متزامنة لجميع أنظمة التعليم في حياتنا. وفي وقت يشهد العالم فيه اضطراباً واسع النطاق، يحتاج النقاش حول التعليم إلى إعادة تشكيل وصوغ أكثر من أي وقت مضى. ونأمل أن يكون مؤتمر ريوايرد إكس هو نقطة الانطلاق للمشاركة والتعاون على المدى الطويل حول طرق جديدة للمضي قدماً، فضلاً عن كونه بمقام عد تنازلي لقمة ريوايرد، التي ستُعقد في إكسبو 2020 دبي في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر من العام المقبل».

منصة عالمية

ريوايرد إكس هو واحدة من مبادرات عدة أطلقتها ريوايرد، وهي منصة عالمية حول التعليم تم إطلاقها رسمياً في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2020. وتهدف هذه المنصة لأن تكون حافزاً لإعادة رسم ملامح الحوار العالمي بشأن التعليم لضمان مستقبل مزدهر ومستدام ومبتكر ومتاح للجميع.

ويعقد المؤتمر الافتراضي لهذا العام تمهيداً لقمة ريوايرد في ديسمبر 2021 والتي ستعقد في مركز دبي للمعارض، الذي يقع في موقع إكسبو 2020 دبي.

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