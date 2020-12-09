30 مدرّساً بجامعة الشارقة ينضمّون لقائمة أفضل العلماء عالمياً

المصدر: (الشارقة - البيان)

انضم 30 عالماً من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الشارقة، إلى قائمة أفضل 2% من العلماء والباحثين الذين تحظى أبحاثهم العلمية بأعلى نسبة من الإشارات والاستشهادات المرجعية على المستوى العالمي لعام 2019 وذلك وفق نتائج تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة: إن ثلاثة من بين هؤلاء العلماء تم تصنيفهم ضمن قائمة أفضل 100 عالم في خبراتهم العلمية والأكاديمية إلى جانب أنه تم أيضاً اختيار تسعة منهم ضمن قائمة الأكثر تأثيراً في خبراتهم العلمية في مجال تخصصهم وإن عدداً من هؤلاء العلماء كان قد انضم للعمل بجامعة الشارقة مؤخراً، حيث تجرى عملية الاختيار ضمن هذا التصنيف على مجمل الإنتاج العلمي والبحثي للباحث.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لما حققته الجامعة من تقدم على المستوى الدولي في هذا العام، بدعم وتوجيه وتحقيق لرؤية رئيس الجامعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وذلك طبقاً لأحدث النتائج التي أعلنتها مؤسسة تايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2020. وأوضح أن مرتبة الجامعة تقدمت إلى المرتبة 658 عالمياً محققة بذلك تقدماً بأكثر من 100 رتبة في فئة «601-800» لأفضل جامعة في العالم، والأولى على مستوى جامعات الدولة في تخصص علوم الحاسوب، والثانية في الهندسة والطب، والأولى للسنة الرابعة في برامج الاستدامة.

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