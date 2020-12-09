جامعة الإمارات تطرح برنامجاً في الإحصاء والبيانات

المصدر: (العين – داوود محمد)

طرحت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات برنامج بكالوريوس جديداً في الإحصاء وتحليل البيانات، اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي وهذا البرنامج يُعنى بالمفاهيم والأساليب والأدوات المستخدمة في جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها.

وأكد الدكتور سعيد الدهماني، رئيس قسم التحليل في العصر الرقمي، أن الهدف من طرح هذا البرنامج تخريج طلبة قادرين على اكتشاف الأنماط المخفية في البيانات وإنشاء رؤى قابلة للتنفيذ، بناءً على المفاهيم الأساسية للاحتمالية والاستدلال الإحصائي، حيث يوفر البرنامج الخلفية الأساسية، فضلاً عن التقنيات الحديثة للإحصاءات وتحليلات البيانات، في ظل سعي الكثير من الشركات إلى بذل الأموال والجهود في سبيل الحصول على البيانات وتحليلها ومن ثم تعدل استراتيجياتها وخططها بناءً على ميول عملائها وجمهورها. وتتمثل عملية تحليل البيانات الضخمة في محاولة معالجة مجموعة بيانات لمساعدة أصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات.

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