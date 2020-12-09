«الحقيبة الإرشادية» مبادرة لتخطيط مسارات الطلبة مهنياً

المصدر: (أبوظبي - وام)

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مبادرة «الحقيبة الإرشادية» بهدف تعزيز دور المرشدين المهنيين العاملين في المؤسسات التعليمية في إرشاد الطلبة حول كيفية التخطيط لمساراتهم المهنية في القطاع الخاص والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وقالت وداد الشملان مديرة إدارة الإرشاد المهني بوزارة الموارد البشرية والتوطين: إن إطلاق «الحقيبة الإرشادية» يأتي في إطار خطة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية إلى توجيه الموارد البشرية الوطنية بأهمية العمل في القطاع الخاص وتوعيتهم بامتيازات العمل في المؤسسات والشركات الخاصة، تنفيذاً لمستهدفات التوطين نحو تعزيز وتمكين الشباب والطلبة المواطنين ودعمهم بالخبرات والتخصصات الوظيفية والمهنية المطلوبة في سوق العمل تنفيذاً لرؤية الإمارات 2021.

وأشارت إلى أن استهداف المرشدين المهنيين في المؤسسات التعليمية بالشراكة والتنسيق مع الشريك الاستراتيجي وزارة التربية والتعليم جاء للوصول لأكبر شريحة من الطلبة في الجامعات وفي مرحلة التعليم الثانوي، لافتة إلى أنه تم التواصل مع 16 من الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

من جانبها، أكدت أمل الجسمي مديرة إدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني بوزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على ربط طلبتها بتوجهات سوق العمل من خلال باقة من المبادرات وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية من القطاع الحكومي والخاص تحقيقاً لرؤية وزارة التربية والتعليم المستمدة من تطلعات قيادتنا الرشيدة للسنوات القادمة، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على تقديم كافة أشكال الإرشاد والتوجيه المهني للطلبة للتعرف على ميولهم وتوجيه طاقاتهم.

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