«التربية»: اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول الخميس المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراء الامتحانات التعويضية للطلبة الذين واجهوا بعض التحديات في الدخول إلى نظام تأدية الامتحانات نتيجة بعض الصعوبات الفنية، في الفترة من الأحد 10 يناير وحتى الخميس 14 من الشهر ذاته، وفقاً لتعميم صادر من الوزارة للمدارس، وحصلت «البيان» على نسخة منه.

وأوضحت الوزارة في تعميمها بأن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع الطلبة سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء فترة الامتحانات التعويضية، وكانت الوزارة مددت صلاحية رصد واعتماد درجات الفصل الدراسي الأول حتى الخميس المقبل، وعممت ذلك على مديري المدارس الحكومية.

وأوضحت الوزارة في التعميم أن الاختبارات التشخيصية التي أداها الطلبة من خلال نظام «Swift Assess» سيتم رصدها إلكترونياً وعلى إدارة المدرسة اعتمادها بعد التأكد من عملية الرصد، والطلبة الذين خضعوا لاختبارات تشخيصية مدرسية يتم رصدها من قبل المدارس.

ووجهت الوزارة المدارس في التعميم برصد درجات التقييم التكويني لمادة التربية الأخلاقية فقط ويترك الحقل الخاص بالاختبار النهائي، حيث سيتم التعامل معه من قبل فريق نظام المنهل، ويتم رصد درجات مواد المجموعة «B» بتكرار الدرجة في حقل التقييم التكويني والاختبار النهائي للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر.

وأكدت الوزارة على المدارس بضرورة مراجعة الدرجات التي تم رصدها في نظام المنهل عدة مرات قبل الاعتماد، على أن يتم عمل تقرير للدرجات موقع من قبل إدارة المدرسة باعتماد الدرجات بعد التدقيق عليها واعتماد التقرير من قبل مدير النطاق وموافاة الوزارة بصورة منه.

وفي حال اكتشاف أي خطأ في رصد الدرجات يتم رفع طلب التعديل من خلال دفتر الدرجات على أن يرفق بالطلب المستندات الداعمة لطلب التعديل، وفي حال تم اكتشاف أخطاء على مستوى الصف كاملاً ولعدة شعب يتم عمل تقرير بذلك مع توضيح الأخطاء وأسبابها ورفع الطلب لمدير النطاق لأخذ موافقة مدير المجلس وموافاتنا به لاتخاذ الإجراء المناسب.

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