جامعة الوصل تعلن انطلاق مؤتمرها الدولي للغة العربية 9 الجاري

المصدر: دبي-البيان

أعلن الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل، عن موعد انطلاق مؤتمر اللغة العربية وآدابها الذي يعقد تحت رعاية معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الجامعة عن بُعدٍ استثنائيًا في الفترة من 9-10 ديسمبر 2020م والذي تنظمه كلية الآداب بعنوان: ( اللغة العربية بين رهانات الحاضر وتحديات المستقبل ).

وقال إن إقامة هذا المؤتمر يأتي تماشياً مع جهود القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع والاهتمام بها، مشيرًا إلى دعم معالي جمعة الماجد لإقامة مثل هذه المؤتمرات بدون أي رسوم مشاركة دعماً لمسيرة البحث العلمي بصفة عامة، وتطويرًا لبحوث اللغة العربية التي تهتم بتعزيز اللغة العربية، وربطها بقضايا المجتمع، ولمواكبة التطورات الحادثة في العالم، خاصة في مجال الحوسبة والتعليم الإلكتروني، إضافة إلى استخدام اللغة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشاد من جانب آخر بإقبال الباحثين الكبير من جميع دول العالم على المشاركة في المؤتمر، ووصول مئات الملخصات إلى اللجنة العلمية الدولية، وأشار إلى أن البحوث التي تم قبولها جاءت متوافقة مع المعايير المعلن هنا من قبل اللجنة، وتحققت فيها الأصالة والجدية وتطابقت أهميتها ومساهمتها المعرفية مع محاور المؤتمر وقد عملت اللجنة على تحكيم هذه الملخصات بناء على معايير أكاديمية أقرتها مسبقًا، وقد أسفر التحكيم النهائي للأبحاث المقدمة عن قبول 42 بحثًا منها (9) بحوث لباحثين من الدولة.

كما تم قبول (9) بحوث لباحثين من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى باحثين آخرين من دول عربية وأوروبية.

وأشار إلى أن البحوث التي تم قبولها تغطي محاور المؤتمر الثمانية المتمثلة في استراتيجيات الخطاب الإعلامي في دولة الإمارات، وإشكاليات الترجمة والتعدد اللغوي في المجتمع الإماراتي، واللغة والهوية المعرفية، ومكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية، إضافة إلى اللغة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي، واللغة العربية والحوسبة، والتعليم الإلكتروني وبدائل أنظمة التعليم، وتعليمية اللغة العربية للناطقين بغيرها: الواقع والآفاق. مشيرًا إلى أن بحوث المؤتمر سيتم تجهيزها في كتاب المؤتمر وتوزع على الباحثين المشاركين، وإرسال نسخ الكترونية من البحوث إلى الباحثين المشاركين.

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