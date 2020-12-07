بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمقر جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

بدأت جامعة الشارقة، إجراء الامتحانات النهائية لفصل الخريف للعام الأكاديمي الحالي 2020/‏2021، لطلبة الكليات والبرامج النظرية والعملية، والتي ستستمر لمدة 3 أسابيع، خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث سيتم إجراء الامتحانات حضورياً بمقر الجامعة، لعدد من المساقات في مختلف التخصصات، بعد أن استعدت الجامعة بشكل كامل خلال الفترة الماضية، لإجراء تلك الامتحانات، واستقبال الطلبة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة .

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وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، أن الامتحانات النهائية لفصل الخريف، جرت افتراضياً للمساقات التي يسجل فيها عدد 500 طالب وأكثر، باستخدام التقنيات الحديثة في عقد ومراقبة الامتحانات، وفق الأصول المتعارف عليها، وباستخدام برامج المراقبة الإلكترونية برؤية 360 درجة .

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