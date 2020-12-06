«تعليم الوطني» تنتخب ناصر اليماحي «رئيساً» وسارة فلكناز «مقرراً» بالتزكية

المصدر: دبي- البيان

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الأول الإجرائي، من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ناصر محمد اليماحي، الذي تم انتخابه رئيساً للجنة بالتزكية، كما تم انتخاب سارة محمد فلكناز، مقرراً بالتزكية، وذلك وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.



حضر الاجتماع، بالإضافة إلى رئيس اللجنة والمقرر، أعضاء اللجنة ضرار حميد بالهول الفلاسي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، كما حضر من أعضاء المجلس، عدنان حمد الحمادي.



وقال ناصر اليماحي رئيس اللجنة: إن اللجنة استكملت مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، منوهاً بأن اللجنة تناقش الموضوع العام، في إطار عدة محاور، هي: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص، بما يحقق رؤية الإمارات 2021 م، واستراتيجية التعليم 2030 م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، ودور الوزارة في تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة.



وتابع اليماحي أنه تم الاطلاع خلال الاجتماع كذلك على الرسائل الواردة للجنة، وتكليف الأمانة العامة للمجلس، بصياغة نص موضوع حول «سياسة وزارة الثقافة والشباب»، وعرضه في اجتماع لاحق للجنة.

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