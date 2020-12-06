التربية تعلن عن التسجيل لاختبار إنجاز في مادتي اللغة العربية والانجليزية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح المجال أمام طلبة الثاني عشر للتسجيل في جلسة اختبار الإمارات القياسي (إنجاز ) التي ستعقد في 16 يناير لمادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، حيث يطبق اختبار الإمارات القياسي «إنجاز» على طلبة الصف الثاني عشر ويعد شرط للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية والخدمة الوطنية، بالإضافة الي انه شرط من شروط القبول للطلبة المتقدمين للابتعاد خارج الدولة عبر المؤسسات الحكومية، وبديل الاختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات.

ويعد الاختبار إلزامي على طلبة الثاني عشر سواء الإماراتيين وغير الإماراتيين، ويطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة التى تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الدولية الخاصة.

وشددت وزارة التربية و التعليم على انه لن يتم السماح للطالب المتأخر الدخول لمراكز الاختبار بعد مرور 30 دقيقة من بدء الاختبار، ويسجل غياب لهذا الاختبار، وفي حال تعذر حضور الطالب لأي اختبار من اختبارات الإمارات القياسية EmSAT لسبب ما، فلن يسمح له بالتسجيل في الاختبار مرة أخرى إلا في الحالات الاستثنائية (مرض، أو أمر طارئ عائلي)، وعندها يتوجب على الطالب رفع طلب إعادة اختبار لإدارة الاختبارات الوطنية والدولية، على ان يوضح سبب غيابه بالتفصيل وإرفاقه تقريراً طبياً صادراً عن مستشفى حكومي ومصدقاً من وزارة الصحة، وعليه ستتم مراجعة طلبه وإبلاغه بموعد الاختبار المخصص له في حالة اعتماد العذر فقط وانطباق الشرط.

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