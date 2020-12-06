"التربية" تكشف عن مشروع إلكتروني يمكّن المعلم من تدريس 3000 طالب في الوقت ذاته

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت وزارة ‏التربية والتعليم عن مشروع إلكتروني جديد في معرض جيتكس 2020 المقام بالمركز التجاري، يمكن المعلم من تدريس 100 غرفة صفية و3000 طالب في الوقت ذاته.

وتحدثت شيخة الحبسي أخصائية تعلم ذكي في وزارة التربية والتعليم، لـ " البيان" عن مشروع الصف الذكي للتعلم عن بعد، الذي يستطيع المعلم من خلاله تدريس 3000 طالب وطالبة في الوقت ذاته ومن أي مكان.

يهدف المشروع إلى ربط 20 مركز تدريب و100 مركز تعليمي في جميع أنحاء الدولة للتدريب والتعليم الإلكتروني باستخدام حلول البث المباشر.

وأوضحت الحبسي أن المشروع ‏يهدف لتقديم حلول تعليمية تفاعلية جذابة وعرض الجلسات المسجلة وتقديم حلول تتكامل مع منصة بوابة التعلم الذكي للوصول إلى المحتوى المعرفي بالإضافة إلى السماح للمشاركين بالانضمام إلى الجلسة من أي جهاز على أن يكون الحاضر قادرا على الوصول إلى المحتوى المسجل عبر بوابة التعلم الذكي.

ولفتت إلى أن ‏المشروع يهدف إلى تقديم دورات تدريبية إلكترونية وتبادل مصادر المعلومات والمعرفة مع المتدربين في مواقع مختلفة بالإضافة إلى ربط المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها ويمكن لمعلم واحد تدريس 100 غرفة صفية في الوقت ذاته وتتم المشاركة من خارج الصف الدراسي باستخدام تطبيق Microsoft teams.

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