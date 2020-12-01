3 أسابيع إجازة الفصل الدراسي الأول للطلبة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أوضحت وزارة التربية والتعليم في تعميم صادر عنها أخيراً، ووزعته على المدارس، أن طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة سوف يبدأون إجازة الفصل الدراسي الأول، يوم 13 ديسمبر الجاري، ولمدة ثلاثة أسابيع فقط، حيث سيستهلون دراستهم للفصل الدراسي الثاني في الثالث من يناير المقبل.

وأضافت الوزارة أن الإجازة للهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المدارس سوف تنطلق في 20 ديسمبر الجاري، وتنتهي في 31 الشهر نفسه، فيما يبدأ التدريب في 13 من الشهر ذاته ويستمر لمدة أسبوع واحد فقط، ويشمل التدريب التخصصي لـ 35 ألف معلم ومعلمة بواقع 25 ألف معلم من المدارس الحكومية و10 آلاف معلم من معلمي المدارس الخاصة على مستوى الدولة، وذلك لتمكين المعلم وجعله أكثر قدرة على مواكبة المستجدات التعليمية، والعمل على تطوير مستوى المعلم ليكون نموذجاً يحتذى به ويحقق المواطنة الصالحة مع إثارة الحماس والدافعية الذاتية والمسؤولية الجماعية لدى المعلمين.

ويختتم الطلبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في التاسع من الشهر الجاري بمادة الدراسات الاجتماعية عن بعد، لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر.

وأشاد طلبة الصف الثاني عشر بمستوى أسئلة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول التي أدوها، فيما عدا مادة الرياضيات، حيث واجه بها الطلبة في المسارات كافة صعوبات، وتعرض عدد منهم لأعطال تقنية في «سيستم» الامتحانات، ما أصابهم بالإرباك.

من جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم، إنها سوف تحدد مواعيد جديدة لامتحانات تعويضية، لبعض طلبة الصف الثاني عشر الذين واجهوا اليوم بعض التحديات في الدخول على النظام لتأدية الامتحانات نتيجة بعض الصعوبات الفنية.

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