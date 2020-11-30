فتح باب التسجيل للدورة السابعة من برنامج "أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل للدورة الجديدة من برنامج "أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين" أحد البرامج الرائدة في تنمية قدرات البحث العلمي ضمن مبادرات جيل الأمل لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".

ومن المقرر أن يبدأ هذا البرنامج الصيف المقبل، وهو مُصمّم لتزويد الطلبة الجامعيين الإماراتيين المتخصّصين في مجالات العلوم والهندسة بفرصة لاكتساب خبرة عملية وبحثية في مراكز علوم الفضاء المتميزة في الدولة وخارجها، حيث سيقوم الفريق العلمي في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، إلى جانب علماء دوليين بتوجيه الطلبة خلال البرنامج.

وعلى مدار السنوات السابقة، شهد برنامج "أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين" مشاركة 31 طالباً إماراتياً من مختلف التخصصات، بما في ذلك هندسة الطيران، والهندسة الكهربائية، والفيزياء، والرياضيات، وهندسة الكمبيوتر، وهندسة الطاقة المستدامة والمتجددة، والهندسة الكيميائية، وعلوم البيئة وعلوم الكمبيوتر.

وبهذا الصدد، قال عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل": "يتيح برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين فرصة فريدة أمام الشباب الإماراتي لخوض تجربة علمية لصقل قدراتهم ومهاراتهم، والتعلّم على يد أفضل الخبرات، في ملتقى علمي متخصص يجمع بين خبراء المراكز الفضائية الرائدة حول العالم، وبين الطلاب الطامحين لاستكشاف مساراتهم المهنية المستقبلية في قطاع الفضاء. ويعتبر البرنامج فرصة مثالية أيضاً لفريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، كي ينقلوا خبراتهم إلى جيل جديد من الباحثين، وتحفيزهم وتطوير اهتمامهم بالعلوم والهندسة".

وبدورها، قالت حصة المطروشي، نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ لشؤون الفريق العلمي أن تطوير الكوادر العلمية يعد ركيزة مهمة لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" لتشجيع بيئة تحفز الابتكار والبحث العلمي وترعى جيلاً جديداً من العلماء والباحثين والأكاديميين.

وتابعت: إنه من المقرر أن ينعقد برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين في فصل الصيف المقبل، وقد صمم البرنامج لتزويد الطلبة الإماراتيين المتخصّصين في العلوم والهندسة بفرص لاكتساب خبرة عملية وبحثية داخل منشآت علوم الفضاء في دولة الإمارات وخارجها بهدف تمكين جيل جديد من الباحثين والعلماء الإماراتيين. ونحن نتطلع إلى الترحيب بمجموعة جديدة من الطلبة المنضمين للبرنامج الصيف المقبل ".

خبرة عملية في مشاريع الفضاء

وتبدأ عملية التقديم للانضمام إلى البرنامج في ديسمبر 2020 ، وتنتهي في يناير 2021. ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في صيف 2021، وسيستمر لفترة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أسابيع. وسوف يتعين على الطلاب حضور ورشة تحضيرية لبرنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين قبل بدء البرنامج، حيث ستوفر لهم هذه الورشة المعارف والمعلومات الأساسية في علوم وأبحاث الفضاء.

وعند بدء البرنامج، سيتم تكليف الطلاب بالعمل على مشروع بحثي وتزويدهم بموجه ومهام معينة خلال فترة التدرب، كما سيتمكنون من نشر نتائجهم البحثية في مؤتمرات محلية و دولية و أمام الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".

فرص التعلم في مراكز فضائية مرموقة

وسيتمكن الطلاب المقبولون في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين من اختيار واحداة من ست مؤسسات علمية، وهي: مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في العين، ومختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء بمدينة بولدر في الولايات المتحدة، ومختبر علوم الفضاء في كاليفورنيا بيركلي في الولايات المتحدة، وجامعة أريزونا الشمالية في فلاغستاف في الولايات المتحدة ، وبالإضافة إلى مختبر الأرصاد الجوية الديناميكية (LMD) في باريس فرنسا.

ومنذ إطلاقه في عام 2015 حتى الآن، حصد البرنامج اهتماماً من 344 طالب وطالبة ممن قدموا للمشاركة فيه، وساعد على إنتاج 21 مشروعاً بحثياً تم نشرها في المؤتمرات أو المجلات العلمية الدولية. كما أسهم البرنامج في تعزيز اهتمام الطلبة في الإمارات بالعمل في المجال الفضائي.

ولمعرفة المزيد حول فرص الانضمام إلى برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين، يمكن للمهتمين التسجيل لحضور جلسة تمهيدية تعقد يومي 6 و 22 ديسمبر الجاري، والتواصل عبر البريد الإلكتروني reu@mbrsc.ae أو زيارة الموقع الإلكتروني www.emm.ae للحصول على أية معلومات إضافية.

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