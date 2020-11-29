سعود بن صقر: التعليم ركن أساسي انطلقت منه دولتنا لبناء الإنسان

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة نهضتها منطلقة من قناعة راسخة بأن التعليم هو ركن أساسي انطلقت منه دولة الإمارات في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأن كليات التقنية العليا هي أحد صروح العلم الوطنية الرائدة التي ساهت في تخريج أجيال من المبدعين.

جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عبر تقنية الفيديو لخريجي وخريجات كليات التقنية العليا في إمارة رأس الخيمة، في افتتاح فعاليات الحفل «الافتراضي» الذي نظمته الكليات بمناسبة تخريج (531) خريجاً وخريجة «قادة الجيل الرابع» من دفعتي العامين 2019 و2020، وذلك بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجين وأولياء أمورهم.

وعبر سموه عن سعادته بمشاركته للخريجين هذه المناسبة الطيبة والاحتفال معهم بهذا الإنجاز الذي يأتي نتاج عمل متواصل على مدى سنوات عدة .

اعتزاز

من جانبه تقدم معالي ناصر بن ثاني الهاملي بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على تشريفه حفل تخريج طلاب وطالبات كليات التقنية العليا برأس الخيمة، وعلى كلمة سموه التي حملت معاني الفخر والاعتزاز بالخريجين والخريجات وما تضمنته من رسائل ملهمة ومحفزة لهم على مواصلة العمل والمثابرة لخدمة بلادهم.

وأعلن معاليه باسم مجلس أمناء الكليات عن تخريج (531) طالباً وطالبة من دفعتي العامين 2019 و2020 على مستوى كليات التقنية العليا برأس الخيمة، الذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على الشهادة الجامعية بجدارة واستحقاق.

تثمين

وفي كلمته لحفل التخريج ثمن الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة على مشاركة الخريجين فرحتهم مثمناً دعم سموه للكليات ولمسيرتها التعليمية.

بطاقة رقمية

تسلم كافة خريجي وخريجات كليات التقنية العليا من دفعتي العامين 2019 و2020 البالغ عددهم 5243 على مستوى مختلف فروع الكليات ولأول مرة بطاقات رقمية بتقنية البلوك تشين، حيث تحمل كل بطاقة اسم الخريج أو الخريجة والرقم الجامعي، ومن مسح الكود «QR Code» الظاهر على البطاقة من خلال قارئ الأكواد أو تطبيق الكاميرا في الهواتف الذكية يمكن للخريج الحصول مباشرة على شهاداته والوثائق العلمية الخاصة به باللغتين العربية والإنجليزية وبشكل موثق ومعتمد.

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